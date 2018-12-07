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В США эвакуировали редакцию CNN из-за бомбы

Работу телеканала прервали в прямом эфире

В Нью-Йорке эвакуировали редакцию телеканала CNN из-за сообщений о бомбе. Об этом рассказал телеведущий Дон Лемон.

"Мы были эвакуированы в разгар моего шоу в прямом эфире. Сообщение о бомбе", – написал он на своей странице в Twitter.

Позже в полиции отметили, что бомбу в здании не обнаружили.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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