В США эвакуировали редакцию CNN из-за бомбы

Работу телеканала прервали в прямом эфире

В Нью-Йорке эвакуировали редакцию телеканала CNN из-за сообщений о бомбе. Об этом рассказал телеведущий Дон Лемон.

"Мы были эвакуированы в разгар моего шоу в прямом эфире. Сообщение о бомбе", – написал он на своей странице в Twitter.

Позже в полиции отметили, что бомбу в здании не обнаружили.