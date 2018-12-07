Таинство закончилось госпитализацией церковного служителя

В Манагуа, в столице страны, произошел страшный инцидент. Некая Элис Леонидовна Гонн, у которой есть российский паспорт, пришла покаяться в своих грехах в местный собор к отцу Марио Геваре. После чего 24-летняя женщина атаковала священника, вылив на него кислоту.

Отец Гевара получил ожоги лица, головы, рук и других частей тела. Прихожане оттащили пострадавшего служителя церкви от нападавшей и отвели его в ризницу, где сняли одежду, после чего отвезли в больницу. Другие не давали женщине сбежать, пока не прибыла полиция.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование этого дела. Пока не известно, какие мотивы были у Гонн.

Как отмечает издание Havana Times, сейчас президент Никарагуа Даниэль Ортеги активно критикует католических священников. Он считает, что служители церкви способствовали протестам против властей, которые произошли в апреле 2018-го. Местные жители выступали против того, чтобы сумма, которую работодатели и трудящиеся отдают в фонды социального страхования, увеличилась.