Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россиянка напала на священника в Никарагуа

Фото: www.globallookpress.com
Таинство закончилось госпитализацией церковного служителя

В Манагуа, в столице страны, произошел страшный инцидент. Некая Элис Леонидовна Гонн, у которой есть российский паспорт, пришла покаяться в своих грехах в местный собор к отцу Марио Геваре. После чего 24-летняя женщина атаковала священника, вылив на него кислоту.

Отец Гевара получил ожоги лица, головы, рук и других частей тела. Прихожане оттащили пострадавшего служителя церкви от нападавшей и отвели его в ризницу, где сняли одежду, после чего отвезли в больницу. Другие не давали женщине сбежать, пока не прибыла полиция.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование этого дела. Пока не известно, какие мотивы были у Гонн.

Как отмечает издание Havana Times, сейчас президент Никарагуа Даниэль Ортеги активно критикует католических священников. Он считает, что служители церкви способствовали протестам против властей, которые произошли в апреле 2018-го. Местные жители выступали против того, чтобы сумма, которую работодатели и трудящиеся отдают в фонды социального страхования, увеличилась. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Незалежная готова снова послать катера в Керченский пролив

Украинские военачальники признались в любви к граблям

Американцы пришли в восторг от снайперской винтовки Путина

В США уверены, что новое российское оружие станет хитом на международном рынке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей