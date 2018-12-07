В Москве такси врезалось в людей на тротуаре

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На Покровском бульваре в столице иномарка KIA съехала с проезжей части и протаранила двух дворников, которые убирали снег. Автомобилист, у которого есть лицензия таксиста, протащил одного из них 100 м и скрылся.
Пострадавшие получили серьезные травмы. Их госпитализировали.
Как сообщает Пятый канал, сотрудники правоохранительных органов объявили план "Перехват", чтобы поймать нарушителя.
По информации Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", полиция уже задержала виновника ДТП.
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