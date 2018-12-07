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В Москве такси врезалось в людей на тротуаре

Полиция быстро поймала непутевого водителя

На Покровском бульваре в столице иномарка KIA съехала с проезжей части и протаранила двух дворников, которые убирали снег. Автомобилист, у которого есть лицензия таксиста, протащил одного из них 100 м и скрылся.

Пострадавшие получили серьезные травмы. Их госпитализировали.

Как сообщает Пятый канал, сотрудники правоохранительных органов объявили план "Перехват", чтобы поймать нарушителя. 

По информации Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", полиция уже задержала виновника ДТП. 

Полина ИВАНОВА
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