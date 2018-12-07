В Барселоне самолет рухнул на заправку

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Трагедия произошла при подготовке воздушного судна на посадку в муниципалитете Бадия-дель-Вальес. Малогабаритный самолет упал на здание АЗС.
В результате крушения погибли два человека. По неуточненным данным, они находились на борту самолета.
На место ЧП отправились все экстренные службы, сообщает LaVanguardia.
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