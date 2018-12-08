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Концерт в Италии обернулся трагедией

Погибли 6 человек

В Италии на рэп-концерте во время давки погибли 6 человек, еще более 60 доставили в больницу.

Отмечается, что во время выступления певца в зале неизвестный распылил перцовый баллончик, что спровоцировало панику. В результате на выходе возникла давка, передает газета Repubblica.

Полиция продолжает поиски подозреваемого.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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