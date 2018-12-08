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В Рязанской области произошла смертельная авария

Погибли 4 человека

В Рязанской области легковой автомобиль врезался в грузовик . В результате погибли 4 человека, еще 1 пострадал. Об этом рассказали в УМВД по области.

Отмечается, что водитель машины выехал на встречную полосу движения, передает РИА "Новости.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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