В Рязанской области произошла смертельная авария

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В Рязанской области легковой автомобиль врезался в грузовик . В результате погибли 4 человека, еще 1 пострадал. Об этом рассказали в УМВД по области.
Отмечается, что водитель машины выехал на встречную полосу движения, передает РИА "Новости.
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