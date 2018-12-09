Трагически погибла восходящая звезда российского спорта

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В Иркутской области умерла 15-летняя спортсменка, недавно ставшая членом сборной России.
Как пишет "Комсомольская правда", трагедия случилась накануне. Девушка решила принять ванну и захватила с собой мобильный телефон, поставив его на зарядку. В какой-то момент телефон упал в воду, в результате чего спортсменку убило током.
Имя девушки и дисциплина, в которой она собиралась представлять страну, не раскрываются. Однако издание отмечает, что совсем недавно погибшая одержала громкую победу в России и планировала выступать на мировом первенстве.
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