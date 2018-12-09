Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Трагически погибла восходящая звезда российского спорта

Юная девушка стала жертвой собственной неосторожности

В Иркутской области умерла 15-летняя спортсменка, недавно ставшая членом сборной России.

Как пишет "Комсомольская правда", трагедия случилась накануне. Девушка решила принять ванну и захватила с собой мобильный телефон, поставив его на зарядку. В какой-то момент телефон упал в воду, в результате чего спортсменку убило током.

Имя девушки и дисциплина, в которой она собиралась представлять страну, не раскрываются. Однако издание отмечает, что совсем недавно погибшая одержала громкую победу в России и планировала выступать на мировом первенстве. 


Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Не просто провокация: украинские корабли собирались уничтожить Крымский мост

Планы Киева сорвали российские пограничники

Болгария призвала ЕС отказаться от поддержки Незалежной

В Софии предупредили Европу об украинском "капкане"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей