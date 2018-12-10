НИИ Склифосовского эвакуировали

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В полицию сообщили об угрозе взрыва.
После звонка о "минировании" от неизвестного на место выехали сотрудники экстренных служб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Напомним, 28 ноября в Москве экстренно эвакуировали людей из 15 торговых центров, а также с Киевского вокзала. Тогда правоохранителям поступили аналогичные сообщения, которые в ходе проверки оказались ложными.
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