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НИИ Склифосовского эвакуировали

Из здания вывели около двух тысяч человек

В полицию сообщили об угрозе взрыва.

После звонка о "минировании" от неизвестного на место выехали сотрудники экстренных служб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Напомним, 28 ноября в Москве экстренно эвакуировали людей из 15 торговых центров, а также с Киевского вокзала. Тогда правоохранителям поступили аналогичные сообщения, которые в ходе проверки оказались ложными.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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