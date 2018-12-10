Онлайн-сделка: в Пскове мать продала младенца

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Под следствие попала 21-летняя жительница пограничного города. Ее подозревают в торговле новорожденной дочерью, передает пресс-служба СУ СКР по Псковской области.
"По версии следствия, в ноябре 2018 года
местная жительница родила в медицинском учреждении Пскова жизнеспособного
ребенка женского пола. Сразу после выписки из родильного дома, согласно
ранее достигнутой договоренности с приобретателем, которого она нашла
через соцсети, роженица передала своего новорожденного ребенка женщине
из Вологды", – говорится в релизе.
Покупатель, 46-летняя жительница Вологды, была также задержана, уточняет FlashNord. Малышку отправили в больницу, где о ней заботятся специалисты.
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