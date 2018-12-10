Онлайн-сделка: в Пскове мать продала младенца

На покупателя женщина вышла через соцсети

Под следствие попала 21-летняя жительница пограничного города. Ее подозревают в торговле новорожденной дочерью, передает пресс-служба СУ СКР по Псковской области.

"По версии следствия, в ноябре 2018 года местная жительница родила в медицинском учреждении Пскова жизнеспособного ребенка женского пола. Сразу после выписки из родильного дома, согласно ранее достигнутой договоренности с приобретателем, которого она нашла через соцсети, роженица передала своего новорожденного ребенка женщине из Вологды", – говорится в релизе.



Покупатель, 46-летняя жительница Вологды, была также задержана, уточняет FlashNord. Малышку отправили в больницу, где о ней заботятся специалисты.