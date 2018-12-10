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В Бурятии произошла страшная автокатастрофа

Есть пострадавшие

На 53-м километре автодороги Култук – Монды случилось ДТП. Легковые машины Toyota Premio и Toyota Camry столкнулись друг с другом вечером 10 декабря. В результате происшествия погибли пять человек.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД агентству РИА "Новости", двух пострадавших госпитализировали.

По информации издания "Свободная пресса", правоохранительные органы выясняют детали аварии на месте ЧП.  

Полина ИВАНОВА
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