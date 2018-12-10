В метро Петербурга пробрался едкий дым

Нибиру
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ЧП произошло на Московско-Петроградской линии подземки. О задымлении сообщили очевидцы, выложив видео, где пассажиры прячут лица, чтобы не надышаться гарью.
По их словам, связаться с машинистом было невозможно, как и подключиться к Сети. В вагоне началась паника.
На других кадрах петербуржцы покидают метро на станции "Фрунзенская", передает "Пятый канал".
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