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В метро Петербурга пробрался едкий дым

Жалобы поступили от пассажиров "Синей" ветки

ЧП произошло на Московско-Петроградской линии подземки. О задымлении сообщили очевидцы, выложив видео, где пассажиры прячут лица, чтобы не надышаться гарью. 

По их словам, связаться с машинистом было невозможно, как и подключиться к Сети. В вагоне началась паника.

На других кадрах петербуржцы покидают метро на станции "Фрунзенская", передает "Пятый канал".

Оксана ПОДТУРКИНА
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