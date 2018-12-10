В метро Петербурга пробрался едкий дым

Жалобы поступили от пассажиров "Синей" ветки

ЧП произошло на Московско-Петроградской линии подземки. О задымлении сообщили очевидцы, выложив видео, где пассажиры прячут лица, чтобы не надышаться гарью.

По их словам, связаться с машинистом было невозможно, как и подключиться к Сети. В вагоне началась паника.

На других кадрах петербуржцы покидают метро на станции "Фрунзенская", передает "Пятый канал".