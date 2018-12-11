Тренера российской сборной обокрали

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В микрорайоне Новогорск в подмосковных Химках воры проникли в дом главного тренера сборной РФ по фехтованию Ильгара Мамедова и вынесли 6 пар наручных женских часов, ювелирные изделия и 200 тыс. руб. наличными.
Мамедов обратился в полицию, по факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал Mash.
Ильгар Мамедов – чемпион мира 1989 г. по фехтованию, двукратный олимпийский чемпион. С 2012 г. является главным наставником сборной России по фехтованию.
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