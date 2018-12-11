Тренера российской сборной обокрали

Злоумышленники влезли в здание через окно

В микрорайоне Новогорск в подмосковных Химках воры проникли в дом главного тренера сборной РФ по фехтованию Ильгара Мамедова и вынесли 6 пар наручных женских часов, ювелирные изделия и 200 тыс. руб. наличными.

Мамедов обратился в полицию, по факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал Mash.

Ильгар Мамедов – чемпион мира 1989 г. по фехтованию, двукратный олимпийский чемпион. С 2012 г. является главным наставником сборной России по фехтованию.