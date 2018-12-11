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В Санкт-Петербурге произошло массовое отравление школьников

Дети жалуются на тошноту и плохое самочувствие

Около 20 учащихся школы в городе Красное Село в районе Северной столицы обратились за помощью к медикам. Нескольких учеников госпитализировали. Семиклассники почувствовали недомогание после занятия в бассейне.

Какое вещество повлияло на самочувствие школьников, пока не известно. Число пострадавших также уточняется. По информации издания "Фонтанка", дети могли отравиться в любом месте. После этой группы в бассейне плавали и другие учащиеся, но никому не потребовалась медицинская помощь. 

Как отмечает агентство FlashNord, ни у одного из отравившихся учеников нет тяжелых симптомов. Роспотребнадзор уже начал соответствующую проверку. 

Полина ИВАНОВА
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