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Выросло число жертв стрельбы в Страсбурге

Половина пострадавших находится в критическом состоянии

Вечером 11 декабря в центре французского города Страсбург произошла перестрелка.

По данным Министерства внутренних дел Франции, погибли 3 человека, 12 человек ранены, из них 6 – тяжело. Ранее сообщалось о двух убитых.

Стрелявший скрылся с места происшествия на захваченном такси. По словам водителя, злоумышленник был ранен, сообщает РИА "Новости".

Центр города сейчас перекрыт, жители эвакуированы, закрыто здание Европарламента.

По информации французских СМИ, стрельбу устроил 29-летний уроженец Страсбурга. Он был в списке лиц, представлявших угрозу госбезопасности и ранее привлекался к ответственности во Франции и Германии.

Валентина МАЙОРОВА
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