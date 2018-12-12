Выросло число жертв стрельбы в Страсбурге

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Вечером 11 декабря в центре французского города Страсбург произошла перестрелка.
По данным Министерства внутренних дел Франции, погибли 3 человека, 12 человек ранены, из них 6 – тяжело. Ранее сообщалось о двух убитых.
Стрелявший скрылся с места происшествия на захваченном такси. По словам водителя, злоумышленник был ранен, сообщает РИА "Новости".
Центр города сейчас перекрыт, жители эвакуированы, закрыто здание Европарламента.
По информации французских СМИ, стрельбу устроил 29-летний уроженец Страсбурга. Он был в списке лиц, представлявших угрозу госбезопасности и ранее привлекался к ответственности во Франции и Германии.
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