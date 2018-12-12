В Назрани у торгового центра прогремел взрыв

Есть раненые

ЧП случилось у ТЦ "Ковчег". Сейчас место происшествия оцепили. Туда прибывают военные, передает Telegram-канал LIFE SHOT. По предварительной информации, ранен один из силовиков.

Данные пока разнятся. Telegram-канал Mash сообщает о двух раненых. Отмечается, что во время спецоперации по задержанию боевиков один из них взорвал гранату.

По последней информации, двое боевиков ликвидированы. Личности пока не установлены.