В московском автобусе нашли гранаты

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ЧП случилось в центре столицы – возле метро "Тульская". В автобусе дети наткнулись на пакет, внутри которого оказались, по предварительным данным, две гранаты РГД.
На место уже прибыли кинологи и специалисты экстренных служб, передает Пятый канал. Информацию об опасной находке подтвердили в МВД.
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