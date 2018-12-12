Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В московском автобусе нашли гранаты

Подозрительный пакет попался на глаза детям

ЧП случилось в центре столицы – возле метро "Тульская". В автобусе дети наткнулись на пакет, внутри которого оказались, по предварительным данным, две гранаты РГД.

На место уже прибыли кинологи и специалисты экстренных служб, передает Пятый канал. Информацию об опасной находке подтвердили в МВД.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Украинский генерал вызвался убить Путина

С экрана телевизора доброволец объяснил, почему ему за это ничего не будет

Раскрыт план США по остановке "Северного потока – 2"

Вариантов, как насолить России, множество

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей