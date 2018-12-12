В московском автобусе нашли гранаты

Подозрительный пакет попался на глаза детям

ЧП случилось в центре столицы – возле метро "Тульская". В автобусе дети наткнулись на пакет, внутри которого оказались, по предварительным данным, две гранаты РГД.

На место уже прибыли кинологи и специалисты экстренных служб, передает Пятый канал. Информацию об опасной находке подтвердили в МВД.