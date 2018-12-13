В Турции произошло крушение поезда

В катастрофе погибли люди

Два вагона скоростного поезда сошли с рельсов в Анкаре.

По сообщению NTV, 7 человек погибли, 46 были ранены. Ранее сообщалось о четырех жертвах и 43 пострадавших. На месте крушения работают медики и спасательные службы. По информации Минтранса Турции, скоростной состав столкнулся с пригородным поездом.

Российское посольство в настоящее время выясняет, есть ли среди пострадавших граждане РФ, отмечает РИА "Новости".







