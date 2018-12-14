Самолет из Уфы экстренно сел в Екатеринбурге

Нибиру
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Воздушное судно следовало из Уфы в Нижневартовск. ЧП произошло в самом начале полета – самолет задел хвостом взлетно-посадочную полосу. Сначала командир решил продолжить полет. Однако позже лайнер все же пришлось посадить в Екатеринбурге.
К счастью, посадка прошла без происшествий, пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Самолетом занимаются техники.
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