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Самолет из Уфы экстренно сел в Екатеринбурге

При взлете лайнер ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу

Воздушное судно следовало из Уфы в Нижневартовск. ЧП произошло в самом начале полета – самолет задел хвостом взлетно-посадочную полосу. Сначала командир решил продолжить полет. Однако позже лайнер все же пришлось посадить в Екатеринбурге.

К счастью, посадка прошла без происшествий, пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Самолетом занимаются техники.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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