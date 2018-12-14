Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Двое американцев погибли в Антарктиде

Причины смерти во льдах неизвестны

На американской антарктической станции Мак-Мердо погибли двое рабочих-контрактников. 

По сообщению Национального научного фонда США, мужчины проводили профилактический осмотр системы пожаротушения в здании, где расположен генератор для радиопередатчика. 

Пострадавших нашел пилот вертолета, ожидавший, пока рабочие завершат свои дела. Один из них скончался на месте, второй – в клинике Мак-Мердо. Ближайших родственников погибших уведомили о случившемся. О причинах ЧП в настоящее время ничего не сообщается.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

США испугались силы России и Китая

В Соединенных Штатах предупредили мир о катастрофе в случае господства Москвы и Пекина

Дело Кокорина и Мамаева дало трещину

Всплыло новое обстоятельство, из-за которого обвинения против одного из футболистов могут развалиться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей