Двое американцев погибли в Антарктиде

Причины смерти во льдах неизвестны

На американской антарктической станции Мак-Мердо погибли двое рабочих-контрактников.

По сообщению Национального научного фонда США, мужчины проводили профилактический осмотр системы пожаротушения в здании, где расположен генератор для радиопередатчика.

Пострадавших нашел пилот вертолета, ожидавший, пока рабочие завершат свои дела. Один из них скончался на месте, второй – в клинике Мак-Мердо. Ближайших родственников погибших уведомили о случившемся. О причинах ЧП в настоящее время ничего не сообщается.