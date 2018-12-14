Двое американцев погибли в Антарктиде

Нибиру
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На американской антарктической станции Мак-Мердо погибли двое рабочих-контрактников.
По сообщению Национального научного фонда США, мужчины проводили профилактический осмотр системы пожаротушения в здании, где расположен генератор для радиопередатчика.
Пострадавших нашел пилот вертолета, ожидавший, пока рабочие завершат свои дела. Один из них скончался на месте, второй – в клинике Мак-Мердо. Ближайших родственников погибших уведомили о случившемся. О причинах ЧП в настоящее время ничего не сообщается.
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