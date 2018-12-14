В Алтайском крае машина врезалась в пешеходов

Автомобиль вылетел на остановку

В результате аварии, по предварительным данным, травмы получили шесть человек. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Среди пострадавших – четверо школьников, передает РИА "Новости" со ссылкой на ГИБДД города Камень-на-Оби, где произошло ДТП. Авария могла случиться из-за снегопада.

О состоянии пострадавших пока ничего не известно.