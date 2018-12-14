В Москве загорелся торговый центр

Пламя охватило кровлю "Строймаркета"

Из здания на Дубнинской улице эвакуируют посетителей и персонал. Площадь возгорания составляет 20 кв. метров. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Информации о пострадавших пока нет.



