В Москве загорелся торговый центр

Нибиру
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Из здания на Дубнинской улице эвакуируют посетителей и персонал. Площадь возгорания составляет 20 кв. метров. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
Информации о пострадавших пока нет.
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