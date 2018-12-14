Под Киевом взорвался газ

Нибиру
- Началось: корабль с Нибиру приземлился в США
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В Киевской области в городе Фастов в многоквартирном доме произошел взрыв газа.
По сообщению ГСЧС Украины, ЧП произошло на третьем этаже, разрушения затронули третий, четвертый и пятый этажи пятиэтажного здания.
Идет эвакуация жильцов. По предварительным данным, пострадал один человек.
В Соединенных Штатах предупредили мир о катастрофе в случае господства Москвы и Пекина
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