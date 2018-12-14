Под Киевом взорвался газ

Разрушены три этажа из пяти

В Киевской области в городе Фастов в многоквартирном доме произошел взрыв газа.

По сообщению ГСЧС Украины, ЧП произошло на третьем этаже, разрушения затронули третий, четвертый и пятый этажи пятиэтажного здания.

Идет эвакуация жильцов. По предварительным данным, пострадал один человек.



