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В Виннице захватили церковь

Группа людей выгнала представителей УПЦ с вещами

Порядка двух десятков неизвестных ворвались в Свято-Преображенский кафедральный собор УПЦ в Виннице. 

Как рассказали в Союзе православных журналистов, группа людей спортивного вида забрали ключи от помещений у охраны и потребовали священнослужителей с вещами покинуть здание.

Стоит отметить, что 15 декабря в Софийском соборе Киева проходит "объединительный собор".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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