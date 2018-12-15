В Виннице захватили церковь

Группа людей выгнала представителей УПЦ с вещами

Порядка двух десятков неизвестных ворвались в Свято-Преображенский кафедральный собор УПЦ в Виннице.

Как рассказали в Союзе православных журналистов, группа людей спортивного вида забрали ключи от помещений у охраны и потребовали священнослужителей с вещами покинуть здание.

Стоит отметить, что 15 декабря в Софийском соборе Киева проходит "объединительный собор".