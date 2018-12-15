В Виннице захватили церковь

Нибиру
- Осталось 2 дня: Нибиру приближается к Москве
- Началось: корабль с Нибиру приземлился в США
- Ищите бункеры: Нибиру врежется в Землю через 4 дня
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Порядка двух десятков неизвестных ворвались в Свято-Преображенский кафедральный собор УПЦ в Виннице.
Как рассказали в Союзе православных журналистов, группа людей спортивного вида забрали ключи от помещений у охраны и потребовали священнослужителей с вещами покинуть здание.
Стоит отметить, что 15 декабря в Софийском соборе Киева проходит "объединительный собор".
Россияне наконец узнают о судьбе отравленных в Солсбери экс-полковника ГРУ и его дочери
Всплыло новое обстоятельство, из-за которого обвинения против одного из футболистов могут развалиться