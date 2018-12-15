Во Франции снова начались беспорядки

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Французские полицейские применили слезоточивый газ против так называемых "желтых жилетов" – участников протестных акций.
Об этом сообщает telegram-канал RT.
По информации РИА "Новости", свыше тысячи митингующих собралось на Елисейских Полях и принялись кидать камни и бутылки в заградительные кордоны полицейских. Силы правопорядка в свою очередь отвечает наиболее активным протестующими ударами дубинкой.
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