Во Франции снова начались беспорядки

Полиция принялась разгонять протестующих

Французские полицейские применили слезоточивый газ против так называемых "желтых жилетов" – участников протестных акций.

Об этом сообщает telegram-канал RT.

По информации РИА "Новости", свыше тысячи митингующих собралось на Елисейских Полях и принялись кидать камни и бутылки в заградительные кордоны полицейских. Силы правопорядка в свою очередь отвечает наиболее активным протестующими ударами дубинкой.