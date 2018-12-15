Журналистку российского телеканала разбили лицо во время беспорядков во Франции

Девушке понадобилась помощь врачей

Корреспондента Russia Today пострадала в ходе столкновений так называемых "желтых жилетов" с полицией. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

"Нашего корра на протестах во Франции ранили в лицо. Она поехала в больницу", – написала она в своем telegram-канале.

Речь идет о репортере французского подразделения Надеж Абдераззак, которая освещает события на месте, уточняет RT.