В жилом доме в Вологде прогремел взрыв

Нибиру
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Газ взорвался в одной из многоэтажек на улице Карла Маркса. ЧП случилось в пятом подъезде на пятом этаже. Жертвой взрыва стал один человек, еще семеро пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по области. Двое пострадавших сейчас в больнице.
В результате взрыва здание было повреждено – обрушилось потолочное перекрытие. 30 жильцов из двух подъездов эвакуировали.
После случившегося в городе ввели режим ЧС. Об этом сообщил в соцсети мэрСергей Воропанов.
По факту взрыва следователи завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Об этом говорится на сайте регионального управления Следкома.
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