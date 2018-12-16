Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Томской области

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На борту вертолета были вахтовики. Из 25 человек при жесткой посадке пострадали трое. Ми-8 приземлился на вертолетной площадке в городе Кедровый. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Пострадавших доставили в больницу.
По последним данным, причиной ЧП стала сломанная стойка шасси, отмечает информагентство.
Число пострадавших выросло до пяти. Об этом со ссылкой напредставителя единой дежурно-диспетчерской службы администрации города Кедровый сообщает РИА Новости.
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