Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Томской области

Пострадали три человека

На борту вертолета были вахтовики. Из 25 человек при жесткой посадке пострадали трое. Ми-8 приземлился на вертолетной площадке в городе Кедровый. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Пострадавших доставили в больницу.

По последним данным, причиной ЧП стала сломанная стойка шасси, отмечает информагентство.

Число пострадавших выросло до пяти. Об этом со ссылкой напредставителя единой дежурно-диспетчерской службы администрации города Кедровый сообщает РИА Новости.