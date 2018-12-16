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Россияне пострадали в ДТП в Швейцарии

Фото: www.globallookpress.com
Травмы получили 10 человек, один - в тяжелом состоянии

Авария произошла в кантоне Цюрих сегодня рано утром. Жертвой ДТП с автобусом стал по меньшей мере один человек. Более 40 получили травмы. Автобус, который ехал в Дюссельдорф из Генуи, врезался в стену. Об аварии полиция сообщает в Twitter.

По последним данным, среди пострадавших – 10 россиян, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя посольства РФ в Швейцарии Станислава Смирнова.

"Среди россиян есть одна тяжело пострадавшая, один – средней тяжести, остальные получили легкие травмы, ушибы и порезы", – рассказал собеседник агентства.

Причины случившегося пока неизвестны. По предварительным данным, это могло произойти из-за гололеда, отмечает РИА Новости. Утром в некоторых областях Швейцарии выпал снег.

Трое пострадавших в тяжелом состоянии, отмечают медики. На месте аварии сейчас работают спасатели.


Кристина ЧЕРНИКОВА
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