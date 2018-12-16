Россияне пострадали в ДТП в Швейцарии

Травмы получили 10 человек, один - в тяжелом состоянии

Авария произошла в кантоне Цюрих сегодня рано утром. Жертвой ДТП с автобусом стал по меньшей мере один человек. Более 40 получили травмы. Автобус, который ехал в Дюссельдорф из Генуи, врезался в стену. Об аварии полиция сообщает в Twitter.

По последним данным, среди пострадавших – 10 россиян, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя посольства РФ в Швейцарии Станислава Смирнова.

"Среди россиян есть одна тяжело пострадавшая, один – средней тяжести, остальные получили легкие травмы, ушибы и порезы", – рассказал собеседник агентства.

Причины случившегося пока неизвестны. По предварительным данным, это могло произойти из-за гололеда, отмечает РИА Новости. Утром в некоторых областях Швейцарии выпал снег.



Трое пострадавших в тяжелом состоянии, отмечают медики. На месте аварии сейчас работают спасатели.

Bei einem Selbstunfall von einem Reisecar auf der A3W (Sihlhochstrasse) sind am frühen Sonntagmorgen (16.12.2018) über 40 Personen verletzt worden. Eine Person ist verstorben.https://t.co/kf7TyueUTP#KantonspolizeiZürich #Blaulicht #Unfall pic.twitter.com/rp7qzjW8ND — Kantonspolizei Zürich (@KapoZuerich) 16 декабря 2018 г.



