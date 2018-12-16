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В Подмосковье погибли пять человек

Тела обнаружили в Домодедовском районе

Признаков насильственной смерти не было, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Страшную находку информагентству подтвердили и в подмосковном главке МВД. Официальной версии о гибели людей пока нет.

Между тем РЕН ТВ сообщает, что причиной смерти жителей Подмосковья мог стать некачественный алкоголь. Есть и другое предположение – россияне могли скончаться от удара током. Однако правоохранители об этих версиях ничего не сообщают.

По последним данным, тела обнаружили в бытовке. Следователи считают, что люди, возможно, отравились газом.

 "Следователи рассматривают утечку газа как наиболее вероятную причину гибели пяти человек в бытовке рядом со строящейся гостиницей в деревне Шестово", – цитирует ТАСС  представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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