В Подмосковье погибли пять человек

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Признаков насильственной смерти не было, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Страшную находку информагентству подтвердили и в подмосковном главке МВД. Официальной версии о гибели людей пока нет.
Между тем РЕН ТВ сообщает, что причиной смерти жителей Подмосковья мог стать некачественный алкоголь. Есть и другое предположение – россияне могли скончаться от удара током. Однако правоохранители об этих версиях ничего не сообщают.
По последним данным, тела обнаружили в бытовке. Следователи считают, что люди, возможно, отравились газом.
"Следователи рассматривают утечку газа как наиболее вероятную причину гибели пяти человек в бытовке рядом со строящейся гостиницей в деревне Шестово", – цитирует ТАСС представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.
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