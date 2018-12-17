В Греции взорвали бомбу

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В пригороде Афин привели в действие взрывное устройство у здания частного телеканала Skai TV в ночь на 17 декабря. Жертв и пострадавших удалось избежать.
Как сообщается на сайте Skai TV, за 45 минут до ЧП аноним позвонил в правоохранительные органы и сообщил о готовящемся преступлении. Сотрудники полиции вовремя эвакуировали сотрудников СМИ из здания и оцепили район.
Как
передает телеканал "360", само строение было сильно повреждено из-за взрыва. На
месте происшествия побывала министр гражданской защиты Ольга Геровасили.
По информации Пятого канала, ответственность за взрыв никто не взял. Полиция выясняет детали ЧП, а также организатора инцидента.
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