В Греции взорвали бомбу

Неизвестный предупредил полицию об атаке

В пригороде Афин привели в действие взрывное устройство у здания частного телеканала Skai TV в ночь на 17 декабря. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Как сообщается на сайте Skai TV, за 45 минут до ЧП аноним позвонил в правоохранительные органы и сообщил о готовящемся преступлении. Сотрудники полиции вовремя эвакуировали сотрудников СМИ из здания и оцепили район.

Как передает телеканал "360", само строение было сильно повреждено из-за взрыва. На месте происшествия побывала министр гражданской защиты Ольга Геровасили.



По информации Пятого канала, ответственность за взрыв никто не взял. Полиция выясняет детали ЧП, а также организатора инцидента.