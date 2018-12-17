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В Подмосковье обрушился завод

Под завалами находятся люди

В городе Дзержинском рухнула крыша предприятия "Техно Групп" утром 17 декабря. По предварительной информации, один человек погиб, еще 8 получили различные травмы.

Как передает Telegram-канала Mash, к месту происшествия выехали 6 бригад спасателей, а также "скорой помощи".

В главном управлении МЧС по Московской области рассказали агентству ТАСС, что под завалами могут находиться от 4 до 8 человек. Площадь обрушения кровли завода составила 170 кв. метров.

Трем людям удалось самостоятельно спастись из-под обломков крыши. Telegram-канал LIFE SHOT сообщил, что пострадавших госпитализировали. 

Полина ИВАНОВА
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