В центре Москвы горит кафе

Нибиру
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Возгорание произошло в питейном заведении "Натахтари", расположенном на Сретенском бульваре.
Об этом сообщает радио "Говорит Москва" со ссылкой на очевидцев.
По их словам, движение около кафе почти полностью остановлено из-за большого количество прибывших бригад пожарных.
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