Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В центре Москвы горит кафе

На место пожара съехалось большое количество пожарных

Возгорание произошло в питейном заведении "Натахтари", расположенном на Сретенском бульваре.

Об этом сообщает радио "Говорит Москва" со ссылкой на очевидцев.

По их словам, движение около кафе почти полностью остановлено из-за большого количество прибывших бригад пожарных.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Европа отвернулась от Украины

Старый Свет не обращает внимания на Киев и просьбы президента

Мировой кризис случится в новом году

Экономическая катастрофа подстерегает буквально за углом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей