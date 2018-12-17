В центре Москвы горит кафе

На место пожара съехалось большое количество пожарных

Возгорание произошло в питейном заведении "Натахтари", расположенном на Сретенском бульваре.

Об этом сообщает радио "Говорит Москва" со ссылкой на очевидцев.

По их словам, движение около кафе почти полностью остановлено из-за большого количество прибывших бригад пожарных.