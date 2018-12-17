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В Подмосковье водитель сбил на "зебре" троих детей

Страшное ДТП произошло в Ногинске

Автомобиль сбил двух мальчиков и девочку начальных классов прямо на пешеходном переходе. Пострадавшие получили серьезные травмы.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", дети попали под колеса, когда шли к автобусу. В результате девочке разбило голову, ее пришлось отправить в реанимацию. Ее брату повредило ноги.

Второй мальчик отделался испугом, ему удалось избежать травм. 

Очевидцы ДТП рассказали, что за рулем авто была женщина.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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