В Подмосковье водитель сбил на "зебре" троих детей

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Автомобиль сбил двух мальчиков и девочку начальных классов прямо на пешеходном переходе. Пострадавшие получили серьезные травмы.
Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", дети попали под колеса, когда шли к автобусу. В результате девочке разбило голову, ее пришлось отправить в реанимацию. Ее брату повредило ноги.
Второй мальчик отделался испугом, ему удалось избежать травм.
Очевидцы ДТП рассказали, что за рулем авто была женщина.
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