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Судьба футболиста "Спартака" Дениса Глушакова решится в ближайшие дни

Игроку грозит уголовное преследование

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков в понедельник, 17 декабря, был вызван на допрос в связи с его угрозами собственной жене. 

Как сообщает Mash, после допроса Глушакова отпустили, в ближайшие дни должен решиться вопрос о возбуждении уголовного дела.

По словам адвоката супруги звезды "Спартака" Сергея Жорина, он передал полиции доказательства, компрометирующие Глушакова. При этом он не стал уточнять, о каких доказательствах идет речь, пишет телеканал "МИР24".

Жена Глушакова Дарья подала иск против своего мужа из-за угроз в свой адрес.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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