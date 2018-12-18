В Кемерово на утреннике скончался Дед Мороз

Нибиру
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Главный герой Нового года в исполнении 67-летнего мужчины развлекал мальчишек и девчонок. Утренник проходил в дошкольном учреждении Ленинского района Кемерово.
Внезапно на глазах детворы Деду Морозу стало плохо, сообщил осведомитель происходящего.
"Во время утренника Деду Морозу стало плохо, пожаловался на боль в груди", – рассказал он "Интерфаксу".
Мужчине сразу же вызвали "скорую", однако медики все равно опоздали, уточняет "ФедералПресс". Детский праздник закончился трагично.
Москва готова дать отпор Вашингтону на его попытки накрепко обосноваться в регионе
Украинские вожди пытаются прикарманить ГТС и установить контроль над советской трубой с российским газом