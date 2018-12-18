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Посольство РФ в Лондоне атаковали

Фото: commons.wikimedia.org/Krokodyl (CC BY-SA 3.0)
Сайт дипведомства взломали хакеры

Портал дипломатического представительства в Британии подвергся наглому вторжению. Вероятнее всего, вмешательство произошло со стороны Туманного Альбиона.

Атака хакеров зафиксирована накануне, 17 декабря, после полудня, заявили в российском ведомстве.  

"Посольство РФ в Лондоне приносит извинения многочисленным пользователям своего сайта, который был жестко взломан", – цитирует дипмиссию РИА "Новости".

В сообщении отмечается, что взлом зафиксирован "после публикаций о вовлеченности Великобритании в украинские дела". Кроме того, подчеркивают дипломаты, нападение на сервер произошло сразу после того, как обозреватель ВВС попалась на обмане. Репортер "Русской службы новостей" медиахолдинга искала в волнениях Парижа "русский след" и сама угодила в пренеприятную историю.

Техники сейчас проверяют, какой ущерб нанесла хакерская атака и возможность повторного вторжения.

Оксана ПОДТУРКИНА
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