Посольство РФ в Лондоне атаковали

Сайт дипведомства взломали хакеры

Портал дипломатического представительства в Британии подвергся наглому вторжению. Вероятнее всего, вмешательство произошло со стороны Туманного Альбиона.

Атака хакеров зафиксирована накануне, 17 декабря, после полудня, заявили в российском ведомстве.

"Посольство РФ в Лондоне приносит извинения многочисленным пользователям своего сайта, который был жестко взломан", – цитирует дипмиссию РИА "Новости".

В сообщении отмечается, что взлом зафиксирован "после публикаций о вовлеченности Великобритании в украинские дела". Кроме того, подчеркивают дипломаты, нападение на сервер произошло сразу после того, как обозреватель ВВС попалась на обмане. Репортер "Русской службы новостей" медиахолдинга искала в волнениях Парижа "русский след" и сама угодила в пренеприятную историю.

Техники сейчас проверяют, какой ущерб нанесла хакерская атака и возможность повторного вторжения.