Нибиру
- Осталось 2 дня: Нибиру приближается к Москве
- Началось: корабль с Нибиру приземлился в США
- Ищите бункеры: Нибиру врежется в Землю через 4 дня
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Очередная коммунальная авария произошла в Северной столице: на пересечении улиц Солдата Корзуна и Стойкости из-под земли забил гейзер с горячей водой.
По дороге разлился кипяток, и машины погрузились в дышащие паром лужи. Из-за разлива горячей воды сильно затруднена видимость на дороге, сообщает РИА ФАН.
Москва готова дать отпор Вашингтону на его попытки накрепко обосноваться в регионе
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