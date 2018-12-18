На дороге в Петербурге появился фонтан кипятка

ЧП запечатлели на видео

Очередная коммунальная авария произошла в Северной столице: на пересечении улиц Солдата Корзуна и Стойкости из-под земли забил гейзер с горячей водой.

По дороге разлился кипяток, и машины погрузились в дышащие паром лужи. Из-за разлива горячей воды сильно затруднена видимость на дороге, сообщает РИА ФАН.