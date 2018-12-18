В Москве загорелся цех

Нибиру
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Огонь охватил кровлю одноэтажного здания на улице Врубеля.
На место уже прибыли пожарные и спасатели, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Информации о пострадавших пока нет.
У горящего цеха припаркованы пять автомобилей. Их пытаются эвакуировать, отметил собеседник агентства.
Москва готова дать отпор Вашингтону на его попытки накрепко обосноваться в регионе
Вопрос представителя СМИ вызвал неоднозначную реакцию министра