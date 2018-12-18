В Москве загорелся цех

Пожар вспыхнул на севере столицы

Огонь охватил кровлю одноэтажного здания на улице Врубеля.

На место уже прибыли пожарные и спасатели, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Информации о пострадавших пока нет.

У горящего цеха припаркованы пять автомобилей. Их пытаются эвакуировать, отметил собеседник агентства.