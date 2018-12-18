В больнице скончался националист из Львова

СМИ признали в убитом украинского радикала Коцюрубу

Бывший глава запрещенного в России "Правового сектора", скорее всего, ушел из жизни самостоятельно. О попытках мужчины покончить с собой сообщили по оперативной линии.

"На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Личность мужчины установлена ​​– им оказался 53-летний львовянин", – сказано в сообщении полиции.

Там уточняется, что он был госпитализирован и умер уже в больнице. Причина смерти – полученные телесные повреждения.

Несмотря на то что в заявлении не указывается личность погибшего, издание Zaxid.net, ссылаясь на собственный источник, пишет, что это украинский националист Игорь Коцюруба, который ранее возглавлял радикальную организацию.