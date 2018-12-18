Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Литве задержали россиянина

Консульские службы объявили о готовности оказать помощь

Полиция задержала в Вильнюсе российского гражданина.

"Посольство активно занимается выяснением всех обстоятельств, связанных с задержанием литовской полицией 18 декабря 2018 года в Вильнюсе гражданина Российской Федерации В.В.Иванова", – сообщается на сайте российского дипломатического ведомства в Литве. В настоящее время дипломаты добиваются организации срочной консульской встречи с задержанным. 

Других подробностей происшествия не приводится. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россия нацелит ракеты на корабли США в Черном море

Москва готова дать отпор Вашингтону на его попытки накрепко обосноваться в регионе

Лавров смутил иностранного журналиста

Вопрос представителя СМИ вызвал неоднозначную реакцию министра

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей