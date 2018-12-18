В Литве задержали россиянина

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Полиция задержала в Вильнюсе российского гражданина.
"Посольство активно занимается выяснением всех обстоятельств, связанных с задержанием литовской полицией 18 декабря 2018 года в Вильнюсе гражданина Российской Федерации В.В.Иванова", – сообщается на сайте российского дипломатического ведомства в Литве. В настоящее время дипломаты добиваются организации срочной консульской встречи с задержанным.
Других подробностей происшествия не приводится.
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