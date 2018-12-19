Мумиям в московской больнице нашли объяснение

Чудовищное происшествие вызвало широкий резонанс в Сети

Тела людей, умерших свыше 10 лет назад, обнаружили при инвентаризации в Национальном центре онкологии имени Н.Н. Блохина.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя московского главка Следственного комитета России Юлию Иванову.

По ее словам, вечером 17 декабря в холодильной камере были найдены 4 мумифицированных трупа и фрагмент человеческой ноги. В настоящее время СК начал доследственную проверку, будут проведены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

РИА ФАН сообщает со ссылкой на источник в онкоцентре, что в больнице не знают, откуда взялись неучтенные тела. "Никаких опознавательных бирок – ничего. Просто проводили инвентаризацию в холодильной камере и наткнулись на трупы", – заявил собеседник агентства.

В пресс-службе медцентра Пятому каналу рассказали, что за телами не явились родственники умерших. "Администрацией было принято решение об их передаче в правоохранительные органы в соответствии с законодательством РФ", – объяснил источник в больнице.

По информации URA.RU, полицейские нашли 3 ящика с тремя мумифицированными трупами.

В свою очередь, телеканал "360" сообщил, что пресс-служба онкоцентра опровергла информацию о найденных неопознанных телах в больнице. В клинике затруднились ответить, откуда в Сети появились эти данные.

Telegram-канал Mash утверждает, что тела могли хранить для продажи в музей в качестве экспоната или в исследовательскую лабораторию.