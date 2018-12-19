Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Мумиям в московской больнице нашли объяснение

Чудовищное происшествие вызвало широкий резонанс в Сети

Тела людей, умерших свыше 10 лет назад, обнаружили при инвентаризации в Национальном центре онкологии имени Н.Н. Блохина.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя московского главка Следственного комитета России Юлию Иванову.

По ее словам, вечером 17 декабря в холодильной камере были найдены 4 мумифицированных трупа и фрагмент человеческой ноги. В настоящее время СК начал доследственную проверку, будут проведены необходимые судебно-медицинские экспертизы. 

РИА ФАН сообщает со ссылкой на источник в онкоцентре, что в больнице не знают, откуда взялись неучтенные тела. "Никаких опознавательных бирок – ничего. Просто проводили инвентаризацию в холодильной камере и наткнулись на трупы", – заявил собеседник агентства.

В пресс-службе медцентра Пятому каналу рассказали, что за телами не явились родственники умерших. "Администрацией было принято решение об их передаче в правоохранительные органы в соответствии с законодательством РФ", – объяснил источник в больнице.

По информации URA.RU, полицейские нашли 3 ящика с тремя мумифицированными трупами.

В свою очередь, телеканал "360" сообщил, что пресс-служба онкоцентра опровергла информацию о найденных неопознанных телах в больнице. В клинике затруднились ответить, откуда в Сети появились эти данные. 

Telegram-канал Mash утверждает, что тела могли хранить для продажи в музей в качестве экспоната или в исследовательскую лабораторию.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Не протянет и года: в Незалежной предсказали судьбу РФ

Экс-президент страны рассказал о шансах РФ выжить после вторжения в неньку

Лондон готовится к началу войны с Россией

Британцы во всем видят угрозу со стороны Москвы и намерены дать жесткий отпор

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей