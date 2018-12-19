В скандале вокруг московской клиники Блохина всплыли жуткие подробности

Утром на юге столицы в Национальном центре онкологии имени Н.Н. Блохина нашли четыре неопознанных трупа. Предположительно погибшие пролежали в морге 10 лет. Как это произошло, точно не известно. В СМИ всплыли страшные версии случившегося. По одной из них тела людей хранили на продажу.

О страшной находке в известном онкоцентре на Каширке рассказал Telegram-канал Mash. После источник в правоохранительных органах подтвердил информацию. По его словам, четыре неопознанных трупа обнаружили во время внутренней проверки.

"Найдено несколько тел людей, которые скончались несколько лет тому назад. Они находились в морге медучреждения, их личности сейчас пытаются установить", – приводит слова осведомителя ТАСС. Имена и данные о погибших неизвестны, пишет "Царьград".

Сначала случившееся объясняли тем, что умерших просто забыли. Однако эту версию случившегося опровергает Mash. По данным журналистов, тела умерших хранили на продажу – в музей в качестве экспоната или в специальную лабораторию.

Якобы такой бизнес успешно процветал до прихода нового главного врача. Тот пришел работать в онкоцентр в начале ноября и сразу же отдал распоряжение о ревизии, где были найдены трупы в патологоанатомическом отделении: подняли на уши службу безопасности, а та уже полицию.

Все документы, в которых значатся все погибшие за последние 18 лет. изъяли. При этом уже выяснилось, что в них не хватает нескольких страниц. Полицейские предполагают, что их тела уже могли продать. Есть предположение, что в известнейшем столичном онкоцентре работала банда "черных" врачей – они "сбывали" трупы тех, кого не забрали родственники.