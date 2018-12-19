В Химках ученик попытался взорвать учителя на уроке

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Семиклассник химкинского лицея бросил петарду в учителя во время занятий.
Ученик принес на урок физики пачку петард и начал взрывать их прямо на уроке. Преподаватель отобрал у нарушителя порядка пиротехнику, однако тот вытащил из кармана "бомбочку" и метнул ее в учителя.
"Хулиган грубил учителю и пытался выбежать из класса. Одноклассники вместе с учителем задержали парня", – рассказал источник интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
Педагог отделался легким испугом, а вот распоясавшегося ученика ждут в отделе по делам несовершеннолетних.
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