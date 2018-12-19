В Химках ученик попытался взорвать учителя на уроке

Трагедию чудом удалось предотвратить

Семиклассник химкинского лицея бросил петарду в учителя во время занятий.

Ученик принес на урок физики пачку петард и начал взрывать их прямо на уроке. Преподаватель отобрал у нарушителя порядка пиротехнику, однако тот вытащил из кармана "бомбочку" и метнул ее в учителя.



"Хулиган грубил учителю и пытался выбежать из класса. Одноклассники вместе с учителем задержали парня", – рассказал источник интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Педагог отделался легким испугом, а вот распоясавшегося ученика ждут в отделе по делам несовершеннолетних.