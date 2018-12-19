ЧП произошло сразу после занятий

В столице Заполярья чудом удалось избежать трагедии. В коридоре второго корпуса гимназии №7 на пол упала часть потолка.

Всего несколько минут назад там проходили будущие первоклашки, у которых примерно в это время закончилась подготовка. Родители учеников мурманской школы рассказали о случившемся в соцсети ВКонтакте, опубликовав видео с последствиями ЧП.

– Ба-бах", – комментирует произошедшее малыш, которого, вероятно, не с кем было оставить дома, пока родители пришли в школу за старшим ребенком.

– Качественные ремонты, – парирует мама.

Инцидентом занялись следователи, рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

"Согласно полученным данным, никто из учеников школы не пострадал. В настоящее время следователями принимаются необходимые меры по выяснению всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки планируется, в том числе, установить лиц, ответственных за выполнение работ, связанных с установкой конструкции потолка в школе", – говорится в релизе на сайте ведомства.

После проверки будет принято решение, уточняет FlashNord.







