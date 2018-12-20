Еще один малыш пострадал

Трагедия случилась в доме на Медынской улице.

В одной из квартир начался пожар. Внутри были дети. Одного ребенка спасти не удалось, второго пожарные успели вытащить из огня. Пострадавшему малышу пять лет, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Пожар потушили к 14:03. Причины случившегося пока неизвестны.