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В московском жилом доме произошел взрыв

ЧП случилось на севере Москвы

Экстренные службы проверяют сведения о происшествии в многоэтажке в столичном районе Коптево.

"Поступила информация о том, что на ул. Новопетровская произошел взрыв бытового газа", – рассказал Агентству городских новостей "Москва" источник в экстренных службах.

На место ЧП отправлены городские службы. По последним данным, тревога оказалась ложной, хлопка бытового газа не было.

Валентина МАЙОРОВА
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