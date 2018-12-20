В московском жилом доме произошел взрыв

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Экстренные службы проверяют сведения о происшествии в многоэтажке в столичном районе Коптево.
"Поступила информация о том, что на ул. Новопетровская произошел взрыв бытового газа", – рассказал Агентству городских новостей "Москва" источник в экстренных службах.
На место ЧП отправлены городские службы. По последним данным, тревога оказалась ложной, хлопка бытового газа не было.
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