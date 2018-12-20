Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Германии автомобиль въехал в толпу людей

Полиция не исключает, что действия водителя были умышленными

В немецком городе Реклингхаузен 9 человек пострадали в результате наезда машины на автобусную остановку.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

Полиция допускает, что происшествие могло бы устроено водителем специально, заявил пресс-секретарь полиции Рамон Хёрст.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Мэй унизила Трампа отказом

Премьер-министр Великобритании не захотела принимать подарок президента США

У Крымского моста может появиться близнец

У Путина попросили второй транспортный переход

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей