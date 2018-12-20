В Германии автомобиль въехал в толпу людей

Нибиру
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В немецком городе Реклингхаузен 9 человек пострадали в результате наезда машины на автобусную остановку.
Об этом пишет немецкое издание Bild.
Полиция допускает, что происшествие могло бы устроено водителем специально, заявил пресс-секретарь полиции Рамон Хёрст.
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