В аэропорту Внуково произошла серьезная авария

Инцидент случился на выезде из зоны прилета

Автомобиль "Киа" попал в ДТП около терминала А воздушной гавани в Подмосковье.



Об этом сообщают источники агентства "Москва".

Авария случилась на прилегающей к аэропорту территории – около шлагбаума на выезде из зоны прилета. В результате иномарка загорелась, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". На место выехала бригада МЧС.