В аэропорту Внуково произошла серьезная авария

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Автомобиль "Киа" попал в ДТП около терминала А воздушной
гавани в Подмосковье.
Об этом сообщают источники агентства "Москва".
Авария случилась на прилегающей к аэропорту территории – около шлагбаума на выезде из зоны прилета. В результате иномарка загорелась, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". На место выехала бригада МЧС.
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