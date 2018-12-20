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В аэропорту Внуково произошла серьезная авария

Инцидент случился на выезде из зоны прилета

Автомобиль "Киа" попал в ДТП около терминала А воздушной гавани в Подмосковье.

Об этом сообщают источники агентства "Москва".

Авария случилась на прилегающей к аэропорту территории – около шлагбаума на выезде из зоны прилета. В результате иномарка загорелась, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". На место выехала бригада МЧС.

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