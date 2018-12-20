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Камчатке угрожает цунами

Стихия может нанести удар в ближайшее время

У побережья полуострова произошло сильное землетрясение.

Как сообщает Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", сила подземных толчков достигла 7,5 баллов по шкале Рихтера.

Очаг землетрясения находился на глубине 33 км, его эпицентр – в 87 км от города Никольское, отмечает "Свободная пресса". О пострадавших и разрушениях не сообщается. На Камчатке объявлена угроза цунами.

Валентина МАЙОРОВА
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