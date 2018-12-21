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В Сербии поезд столкнулся с автобусом

Есть жертвы

Крупная авария произошла на железнодорожном переезде Доне-Меджурово на юге страны. Поезд протаранил рейсовый автобус. В результате погибли 3 человека, 22 пострадали. Об этом сообщает РТС.

По предварительным данным, автобус был школьным. На место ЧП прибыли пожарные, полиция и медики.

Причина трагедии пока неизвестна.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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